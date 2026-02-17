¡Ú ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼ ¡Û ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¡×¡¡¼«Âð¤Èºî¶È¾ìÊ¬¤±µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¡¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è·Ð¸³¡¡¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡¤Ï¡Ö²æËý¤ÏÌµÎÁ¡×
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬17Æü¡¢¡ÖKoala ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¢¥é¼Ò¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Æ±¼Ò¤Çà¥¹¥ê¥Ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼á¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉô²°Ãå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éµîÇ¯£¸·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤é¤¯°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¹¤µ¤À¤È¤¤¤¦Ìó7¾ö¤Û¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«¤Þ¤ï¤·¡¢àºÇ¶á¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í»ä¤Ïá¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¢¥é¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ¿´¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö¼«Âð¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
ÊªÍýÅª¤ÊÉô²°¤ÎÍ¾Íµ¤ÎÌµ¤µ¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÉÔÁ´¤ä²¾Ì²¤Ø¤Îºá°´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ä·Ý¿Í¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Î·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢à(µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï)Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¤Ë»ëÅÀ¤ò¸þ¤±¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¤À¤ì¤«¤Ë¼ê¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤é¤¤¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦²æËý¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é²æËý¤Ç¤¹¤Í¡£²æËý¤Ã¤Æ¤ª¶â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë²æËý¤Ã¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æËý¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡ªá¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»Ê²ñ¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢àº£¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Âð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºî¶È¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÊ¬¤±¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½á¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤ª¤«¤²ÍÍ¤Çá¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ò¥Ù¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¿²¤½¤Ù¤ê¡¢à¤¢¤¡ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ï¿ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤µ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤ëÄøÅÙÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿È¯¤â(É¬Í×)¡£ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ø¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Íá¤È¡¢À½ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¡¼¥¢¡¼¥ë¡£
ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤Ë¤âºÆ¤Ó¥Ù¥Ã¥É¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡¢Å·°æ°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÀÅ¼ä¤Î¤Ê¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÎÉ¡¤Î·ê¤È·¤Î¢¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤»Ñ¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥Ð¥·¥Ð¥·»£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ì¡¢ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ëá¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
