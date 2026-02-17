¡Ö¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡½¡½NEO JAPONISMËÜÂ¿¤È¤â¤Ï¡¢½é¿Ø¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç³ú¤ßÄù¤á¤¿¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡É
¡¡NEO JAPONISM¿·ÂÎÀ©¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¡£7¿Í¤Î²»¤¬¤È¤É¤í¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿Ä¾¸å¡¢¤Þ¤ÀÇ®µ¤¤ÎÎä¤á¤ä¤é¤Ì¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÜÂ¿¤È¤â¤Ï¤¬ÆÈÀê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶½Ê³¤È°ÂÅÈ¤¬¿§Ç»¤¯Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡×¡£¤½¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¢öËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¡¡»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¡¹¤ò¡½¡½¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÍí¤á¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡ØËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡Ù¡Ø»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÆü¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡×
¡¡²ñ¿´¤Î¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡ØËº¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤è¤¦¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ç·Þ¤¨¤¿½éÉñÂæ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥Í¥ª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍá¤Ó¤¿²¹¤«¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ ¡Ö¤½¤ì¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¡Ö²¹¤«¤µ¡×¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÊÉ¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤ÏËÜÂ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤¿¤á¤Î¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ê¥¤¥ä¥â¥Ë¡Ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤É¤¦Ê¹¤³¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë¤°¤é¤¤³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼×²»À¤Î¹â¤¤µ¡ºà¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÒöÓ¬¤ÈÇ®ÎÌ¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò¡Ö¹¬¤»¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¿À¼¤³¤½¤¬¡¢NEO¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾Úº¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Æñ¶Ê¡ÖIMPACT¡×¤Ç¤Ï²Î³ä¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÅ°¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÉ¬»à¤Ç¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤Ç¼«¤é¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö2Ç¯°ÊÆâ¤ÎÉðÆ»´Û¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤ËÂìÂô¤Ò¤Ê¤Î¤â²þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¼Â¸½¤ò¡È¸øÌó¡É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤â²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤ÀÌ´¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¡£ ¡¡¤¤¤Ä¤«¡ÖÀ»ÃÏ¡¦ÉðÆ»´Û¡×¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò´Ó¤¯¤Û¤É¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¡£ËÜÂ¿¤È¤â¤Ï¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£