¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢É×¤ÇÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê50¡Ë¤Î¿çÌ²»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊóÆ»¿Ø¤Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ªµÞî±¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾¾°æ½¨´î
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø ¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½ Éûµ¡¹½Ä¹¤ÎÝ¯°æÉð»á¤È¤È¤â¤Ë¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£"¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡É¤È¡È¥ì¥à¿çÌ²¡É¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï3¡¢4²óµ¯¤¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÝ¯°æ»á¤«¤é¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤ËÆü¾ïÀ¸³è¾å¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¿²¼¼¤ÎÊªÍýÅª¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¡Ö°û¤ß²á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢2009Ç¯7·î¤Ë¾±»Ê¤È·ëº§¡£12Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê13¡Ë¡¢15Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡Ê10¡Ë¡¢20Ç¯1·î¤Ë¼¡½÷¡Ê6¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢NASA¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¤«¤é¡¢Í¾Ê¬¤ÊÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢AIÅëºÜ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ö¥¨¥ë¥´ ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ½¨´î¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
