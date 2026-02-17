ÊÆÃÏºÛ¡¢ÅÛÎìÀ©Å¸¼¨Êª¤ÎÉü¸µÌ¿Îá¡¡À¯¸¢¤¬Å±µî
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï16Æü¡¢¹ñÎ©¸ø±à¶É¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤«¤éÅ±µî¤·¤¿ÅÛÎìÀ©ÅÙ¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¤¬Â³¤¯´Ö¤Ï¸µ¤ËÌá¤¹¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£»Ô¤¬Å¸¼¨Êª¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ²¾½èÊ¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨Êª¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½éÂåÂçÅýÎÎ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤é¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡À×ÃÏ¤Ç¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬Æ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿ÅÛÎì¤äÊÆ¹ñ¤ÎÅÛÎìÀ©¤Î·Ð°Þ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÎÅ¸¼¨Êª¤«¤éÊÆ¹ñÌ±¤ò¡ÖÉÔÅö¤Ë¤ª¤È¤·¤á¤ëÆâÍÆ¡×¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖ¡£