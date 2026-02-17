¡ÖÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡×¤ÏÃæÆ»or¹ñÌ±¤É¤Ã¤Á¡© Â³¤¯µÄÏÀ¤Ë½ª»ßÉä¡© ¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ
¡¡17Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢ÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ ¡ÈÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æµ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡µ¼Ô¤Ï¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡Ø½°»²¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï½°»²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¡¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¤È¤Î¸ò¾ÄÁë¸ý¤òÃæÆ»¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌîÅÞÀªÎÏÁ´ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç²æ¤¬ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÌîÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÂç¤¤¤ÀÕÇ¤¤ò½°»²¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ÅÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ¹½À®µÄ°÷¤Ç²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½°µÄ±¡¤Ï½°µÄ±¡¡¢»²µÄ±¡¤Ï»²µÄ±¡¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±¡¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂè°ìÅÞ¤¬¤É¤³¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¿ô¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¼«ÅÞ¤¬ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÆ»¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢½°»²¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¢¤ë¹ñ²È´ðËÜ¡¢¤Ä¤Þ¤êÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï½°»²¹ç¤ï¤»¤¿¿ô¤¬°ìÄê¿ô°Ê¾å¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â½°¤È»²¤Ç½çÈÖ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¾ì½ê¤â±¡¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°Ñ°÷²ñ¤È¤«¹ñ²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ØÂ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Æ¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÁÆ¬¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê²æ¡¹¤ÎÃÏ°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë