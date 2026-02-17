£³»ù¤ÎÊìÆ£ËÜÈþµ®¡¢¿çÌ²¤Ï¡Öµ¤Àä¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡Ö£µ¡¢£¶»þ´Ö¡×É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÏÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¡©
¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¡ÊR¡Ë¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¤¬¡¢Ç®¤òÆ¨¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤ØÆ³¤¯¿·¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤ÏÆü¡¹¤Î¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜ³Ð¤á¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Ãë²á¤®¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Öµ¤Àä¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢1Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤Ï5¡¢6»þ´Ö¤À¤±¤É¡¢¿²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¿²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é6»þ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿»þ´Ö¿²¤ì¤ë¤«¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï10»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È°é»ùÃæ¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
É×¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ï¿çÌ²»þ¤Ë²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂÎ¼Á¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¡ÖÂÎÆâ»þ·×¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾ï¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡Ö²¿¤«Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¸÷¤ä²»¤Ç¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¼Á¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤ò¼è¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£