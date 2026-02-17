【YATSUDOKI】自社農園イチゴを使った「ひなまつりケーキ」3種を発売
シャトレーゼのプレミアムブランドYATSUDOKIは、自社農園苺を使用した「ひなまつりケーキ」を2月15日から3月3日まで、全国のYATSUDOKIで数量限定販売する。
○ひなまつり ショートデコレーション
「ひなまつり ショートデコレーション」3,240円 直径12cm
自社農園苺をふんだんに使用した、ひなまつり限定のデコレーションケーキ。伝統菓子「ひし餅」をイメージし、苺と抹茶のスポンジで北海道産純生クリームと自社農園苺をサンドしている。仕上げに自社農園苺とぼんぼり、桜の花を飾り、華やかに仕上げた。
○ひなまつり ショート
「ひなまつり ショート」540円
伝統菓子「ひし餅」に見立てたショートケーキ。苺と抹茶のスポンジで北海道産純生クリームと自社農園苺をサンドしている。飾り切りした自社農園苺をあしらい、ひなまつりのお祝いにふさわしい一品に仕上げたという。
○ひなまつり 桃のガトー
「ひなまつり 桃のガトー」594円
ピンクと白の色合いが特徴のひなまつり向けケーキ。桃のマスカルポーネムースの中に、ホワイトチョコクーリーと苺果肉入りジュレを合わせた。クーリーとは、フランス語で粘度のあるソースのことを指す。仕上げに自社農園苺を飾り、甘さと酸味のバランスを楽しめる一品としている。
