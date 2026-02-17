°ËÆ¦¤Î¤¤¤Á¤´ÀìÌçÅ¹¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î3ÁØ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¸ÂÄêÈÎÇä
Â¼¤Î±Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø°ËÆ¦¤Î¤Ø¤½ ¤¤¤Á¤´BonBonBERRY °ËÆ¦¤Î¹ñfactory¡×(ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô)¤Ï2·î1Æü¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×(1,944±ß)¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó ¥·¥ç¥³¥é
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô7Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎÅß¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£ÀÅ²¬¸©»º¹È¤Û¤Ã¤Ú¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¥³¥¢¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥³¥éÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ3ÁØ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ±»ÜÀß¤Ï3·î19Æü¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÀÅ²¬¸©»º¤¤¤Á¤´¤È¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥§¥¢¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤È¥·¥ç¥³¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁØ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§¡×(1,900±ß)¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀÅ²¬¸©»º¤¤¤Á¤´¤Ë²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤´¤í¤´¤í¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¡×2¼ï(800±ß¡Á)¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©»º¤¤¤Á¤´¤È¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥§¥¢
¤¤¤Á¤´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó ¥·¥ç¥³¥é
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô7Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎÅß¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£ÀÅ²¬¸©»º¹È¤Û¤Ã¤Ú¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¥³¥¢¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥³¥éÀ¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ3ÁØ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
ÀÅ²¬¸©»º¤¤¤Á¤´¤È¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥§¥¢