¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡× ¡ß ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡× ¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é4½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª

¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·î～¶âÍË¤¢¤µ7:30¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢Ì±Êü½é¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Îº£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤ò¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬½é¤Î²Î¾§¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉ¬¸«¡ª¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡È¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤È°ì½ï¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê DANCE SHOW¡×¡¢¤¤¤Þ¿Íµ¤¤Î¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å ON BEAT¡×¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤¬¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¥í¥±´ë²è¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³ー¥Êー¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤µ¤ó¤Ý¡×¡Ö¤¿¤æ¤¿¤¦¤Õ～¤Ú¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Üver.¡É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤ÎËÜÊÔÆ±ÍÍ¤Ë¼Â¼Ì¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×ÊüÁ÷¸å¤È¤Ê¤ëËè½µ·î～¶âÍË Ä«7»þ57Ê¬～8»þ00Ê¬¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª

 

¢£¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×ÈÖÁÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë

©Expo 2025 ©TV TOKYO

 

¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯½é²Î¾§¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°

¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó ¤¬ËÜ³Ê¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê DANCE SHOW¡×

¡¦ÏÃÂê¤Î¥ê¥º¥à¥²ー¥àÉ÷¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å ON BEAT¡×

¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤¬³Ú¤·¤¯¤ª½Ð¤«¤±¡ª¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¡¡¡¡¡¡¤Û¤«

 

 

 

¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¡¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë

©Expo 2025

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£ºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÀ¸¤­Êª¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖºÙË¦¡×¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÀ¶¤¤¿å¡×¤Ç¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ò¤Þ¤Í¤¿»Ñ¤¬¡¢º£¤Î»Ñ¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¸µ¤Î·Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¢¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¸µµ¤¤Î¸»¡£±«¤ÎÆü¤âÂç¹¥¤­¤Ç¡¢±«¤òÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£


 ¢£¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×ÈÖÁÈ¾Ò²ð¡¿¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡¡¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë

©TV TOKYO

 

¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤ÏÌ±Êü½é¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡£»Ò°é¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â¹­¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤Ç¤â¥±¥»¥é¥»¥é¡¢¾Ç¤é¤ºÅÜ¤é¤º¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤â½À¤é¤«¤¯¼õ¤±Î®¤¹Í¥¤·¤¤À­³Ê¡£¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ê¤·¤Ü¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï»°¿§ÃÄ»Ò¡¢¼ñÌ£¤Ï¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡£

 

¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÈÓÅÄ²ÂÆà»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë¥³¥á¥ó¥È

´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿ー¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡¢²æ¤é¤¬¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¹¥¿ー"¤×¤·¤å¤×¤·¤å"¤Ï

ÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤«¤é¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê

¤½¤ì¤Ï¤­¤Ã¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤¬¤É¤Á¤é¤â¿Í¤È¿Í¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤È¤¬Â¿ÍÍ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Á´À¤Âå¤¬¿´¤ò²ò¤­Êü¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¤¼¤ÒÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È¤Î"·Ò¤¬¤ê"¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

 

¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2026Ç¯3·î7 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éËè½µÅÚÍË ¸áÁ°10»þ00Ê¬～10»þ30Ê¬¡ÊÁ´4²ó¡Ë
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éËè½µ·î～¶âÍË Ä«7»þ57Ê¬～8»þ00Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û
¹­¹ðÉÕ¤­ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅì HP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡úTVer¤Ç¤ÏÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srzat6qp62/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
 
YouTube¥·¥Ê¤×¤·¤åch¤Ç¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
▶YouTube(¥·¥Ê¤×¤·¤åch)¡§https://www.youtube.com/@synapusyu
 
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
 
¡Ú¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/
¡Ú¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×
¸ø¼°Instagram¡Û @synapusyu¡¡https://www.instagram.com/synapusyu
¡Ú¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¸ø¼°X¡Û @synapusyu https://x.com/synapusyu
¡Ú¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×
¸ø¼°TikTok¡Û @synapusyu_official¡¡https://www.tiktok.com/@synapusyu_official
¡Ú2025MLO ¸ø¼°HP¡Ê2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡Û¡¡ https://expo2025mlo.jp/
¡ÚEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¸ø¼°Instagram¡Û @expo2025product https://www.instagram.com/expo2025product
¡ÚEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯  ¸ø¼°X¡Û @expo2025product https://x.com/expo2025product