¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡× ¡ß ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡× ¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é4½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª
¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·î～¶âÍË¤¢¤µ7:30¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢Ì±Êü½é¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Îº£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤ò¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬½é¤Î²Î¾§¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉ¬¸«¡ª¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡È¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤È°ì½ï¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê DANCE SHOW¡×¡¢¤¤¤Þ¿Íµ¤¤Î¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å ON BEAT¡×¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤¬¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¥í¥±´ë²è¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³ー¥Êー¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤µ¤ó¤Ý¡×¡Ö¤¿¤æ¤¿¤¦¤Õ～¤Ú¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Üver.¡É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤ÎËÜÊÔÆ±ÍÍ¤Ë¼Â¼Ì¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥çー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×ÊüÁ÷¸å¤È¤Ê¤ëËè½µ·î～¶âÍË Ä«7»þ57Ê¬～8»þ00Ê¬¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×ÈÖÁÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
©Expo 2025 ©TV TOKYO
¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯½é²Î¾§¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°
¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó ¤¬ËÜ³Ê¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê DANCE SHOW¡×
¡¦ÏÃÂê¤Î¥ê¥º¥à¥²ー¥àÉ÷¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ª¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å ON BEAT¡×
¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤¬³Ú¤·¤¯¤ª½Ð¤«¤±¡ª¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¡¡¡¡¡¡¤Û¤«
¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
©Expo 2025
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£ºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÀ¸¤Êª¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖºÙË¦¡×¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÀ¶¤¤¿å¡×¤Ç¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ò¤Þ¤Í¤¿»Ñ¤¬¡¢º£¤Î»Ñ¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¸µ¤Î·Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¢¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¸µµ¤¤Î¸»¡£±«¤ÎÆü¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢±«¤òÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×ÈÖÁÈ¾Ò²ð¡¿¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
©TV TOKYO
¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤ÏÌ±Êü½é¤ÎÆýÍÄ»ù¸þ¤±ÈÖÁÈ¡£»Ò°é¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤â¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥±¥»¥é¥»¥é¡¢¾Ç¤é¤ºÅÜ¤é¤º¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤â½À¤é¤«¤¯¼õ¤±Î®¤¹Í¥¤·¤¤À³Ê¡£¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ê¤·¤Ü¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï»°¿§ÃÄ»Ò¡¢¼ñÌ£¤Ï¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡£
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÈÓÅÄ²ÂÆà»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë¥³¥á¥ó¥È
´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿ー¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡¢²æ¤é¤¬¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¹¥¿ー"¤×¤·¤å¤×¤·¤å"¤Ï
ÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤«¤é¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê
¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤¬¤É¤Á¤é¤â¿Í¤È¿Í¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤È¤¬Â¿ÍÍ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Á´À¤Âå¤¬¿´¤ò²ò¤Êü¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È¤Î"·Ò¤¬¤ê"¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª