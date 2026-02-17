朝日を浴びる vs 夜のスマホを控える、自律神経が整いやすいのはどっち？
なんとなく疲れが抜けない、気分が安定しない。そんな不調の背景には、自律神経の乱れが関係していると言われます。整える方法としてよく聞くのが「朝日を浴びる」と「夜のスマホを控える」という２つの習慣。どちらも良さそうですが、実際に効果を感じやすいのはどちらなのでしょうか？この問いも“生活リズムとの相性”が大きく関わっています。
朝日を浴びる人は“体のリズムをリセットしやすい”
朝の光を浴びる習慣は、体内時計を整えるきっかけになります。目が覚めやすくなり、日中の活動モードへ切り替わりやすくなると感じる人もいます。
夜スマホを控える人は“睡眠の質を上げやすい”
一方、夜にスマホを見る時間を減らすことで、頭が静まりやすくなると感じる人も。これは情報刺激を減らすことで、眠る準備に入りやすくなるからです。
特に、寝る直前まで画面を見てしまう人にとっては、使用時間を見直すだけで睡眠の質が変わることがあります。ただし、仕事や連絡の都合で完全に避けるのは難しい場合もあるでしょう。
体のリズム整っている人は“入口と出口”を意識している
自律神経が安定している人は、朝と夜の両方に小さな習慣を持っています。朝は光でスタートを整え、夜は刺激を減らして終わりを作る。この“入口と出口”の意識がリズムを支えます。
朝日を浴びることも、夜のスマホを控えることも、どちらも自律神経を整える助けになります。重要なのは、自分の生活に無理なく入れられるかどうか。朝と夜の小さな調整を積み重ねることが、結果的に安定した毎日につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞※画像は生成AIで制作しています
🌼休んでいるはずなのに疲れが抜けない…。40代から増える「自律神経の切り替え不全」