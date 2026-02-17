ÃæÅçÎÜºÚ¡õÂçÅçÈþÍ¥W¼ç±é¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡Ù4.3¸ø³«¤Ø¡¡Í½¹ðÊÔ¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡ÃæÅçÎÜºÚ¤ÈÂçÅçÈþÍ¥¤¬¥À¥Ö¥ë½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢4·î3Æü¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¼çÂê²Î¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çÂê²Î¤ÏÌ«¤æ¤º½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö»¨Áð¿Þ´Õ¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ë¡×¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©ÆüÈæÃ«¹â¹»¤Ë¼Âºß¤¹¤ëÉô³èÆ°¡Ö»¨Áð¸¦µæÉô¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¾åÂ¼ÆàÈÁ¡õ¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¥é¥Ü¤¬¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤ÈÎ¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬¼«¤éµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è²½¡£
¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÇÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÅçÎÜºÚ¤È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÅçÈþÍ¥¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜºî¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÈ¬¿ÀÎË²ð¡ÊICEx¡Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëËÅç¿´ºù¡¢¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤¿ÃçÂ¼ÍªºÚ¡Ê»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ë¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢ÃæÅçÊâ¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢ÅÚ²°¿Ç·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®¿Í¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡»¨Áð¤Î´Æ½¤¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÌîÁð°¦¹¥²È¡¦¤Î¤ó365ÆüÌîÁðÀ¸³è¡ÊR¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Èà½÷¤È¸¶ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾åÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡É»¨Áð»¨³Ø¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢²ê¿á¤¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤È¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Ë¤Ê¤ëËÜºî¤é¤·¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î²«¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î½Õ¡£¿ùÌî¤æ¤«¤ê¡ÊÃæÅç¡Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÆü¡¹¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Î¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¾¯½÷¡É¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨Áð¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò°¦¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ÎÆÁÅÄ¤ß¤ß¡ÊÂçÅç¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤³¤Á¤é»¨Áð¸¦µæÉô¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¹»Äí¤òÊâ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤æ¤«¤ê¤òÀÅ»ß¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¥É¥¯¥À¥ßÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È»¨Áð¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢»¨Áð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê»¨Áð¤Ç¡Ë¤ªÃã¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤À¤±¤É¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤ò»ý¤Ä¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤æ¤«¤ê¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¡È»¨Áð¸¦µæÉô¡á¥¶¥Ã¥±¥ó¡É¤ÎÉü³è¡£Î¾¿Æ¤äÀèÀ¸¤éÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾Íè¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄÉô³è¤ò´«¤á¤ë¤¬¡¢¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤æ¤«¤ê¤ÏÈà½÷¤È¤È¤â¤Ë¥¶¥Ã¥±¥ó¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Ìîµå¤ä¥À¥ó¥¹Éô¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê»¨Áð¸¦µæÉô¡Ë¤Ï¥â¥Ö¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈÜ¶þ¤Ê¹Í¤¨¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤æ¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤ß¤¿¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÇØ·Ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¥¶¥Ã¥±¥ó¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢¤æ¤«¤ê¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã·ù¤À¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ì«¤æ¤º¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö»¨Áð¿Þ´Õ¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ë¡×¤¬Í½¹ðÊÔ¤ËÎ®¤ì¤ë¡£
¡¡Ì«¤Ï¡Ö¤Û¤Î¤«¤Ë¤à¤ºáÚ¤µ¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¿´¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿³§ÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¬»¨Áð¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¡Ë¤Ë°î¤ì¡¢Â©¿á¤¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤ò»ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢4·î3Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çÂê²Î¤ÏÌ«¤æ¤º½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¡Ö»¨Áð¿Þ´Õ¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ë¡×¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©ÆüÈæÃ«¹â¹»¤Ë¼Âºß¤¹¤ëÉô³èÆ°¡Ö»¨Áð¸¦µæÉô¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¾åÂ¼ÆàÈÁ¡õ¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¥é¥Ü¤¬¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤ÈÎ¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬¼«¤éµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è²½¡£
¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÇÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÃæÅçÎÜºÚ¤È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÅçÈþÍ¥¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£
¡¡»¨Áð¤Î´Æ½¤¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÌîÁð°¦¹¥²È¡¦¤Î¤ó365ÆüÌîÁðÀ¸³è¡ÊR¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Èà½÷¤È¸¶ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¾åÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡É»¨Áð»¨³Ø¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢²ê¿á¤¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤È¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Ë¤Ê¤ëËÜºî¤é¤·¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î²«¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ½¹ðÊÔ¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î½Õ¡£¿ùÌî¤æ¤«¤ê¡ÊÃæÅç¡Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÆü¡¹¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Î¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¾¯½÷¡É¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨Áð¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò°¦¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ÎÆÁÅÄ¤ß¤ß¡ÊÂçÅç¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤³¤Á¤é»¨Áð¸¦µæÉô¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¹»Äí¤òÊâ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤æ¤«¤ê¤òÀÅ»ß¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¥É¥¯¥À¥ßÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È»¨Áð¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢»¨Áð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê»¨Áð¤Ç¡Ë¤ªÃã¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤À¤±¤É¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¿´¤ò»ý¤Ä¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤æ¤«¤ê¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¡È»¨Áð¸¦µæÉô¡á¥¶¥Ã¥±¥ó¡É¤ÎÉü³è¡£Î¾¿Æ¤äÀèÀ¸¤éÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾Íè¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄÉô³è¤ò´«¤á¤ë¤¬¡¢¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤æ¤«¤ê¤ÏÈà½÷¤È¤È¤â¤Ë¥¶¥Ã¥±¥ó¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Ìîµå¤ä¥À¥ó¥¹Éô¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê»¨Áð¸¦µæÉô¡Ë¤Ï¥â¥Ö¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈÜ¶þ¤Ê¹Í¤¨¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤æ¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤ß¤¿¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÇØ·Ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¸ì¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¥¶¥Ã¥±¥ó¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢¤æ¤«¤ê¤â¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã·ù¤À¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥¯¥À¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ì«¤æ¤º¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ö»¨Áð¿Þ´Õ¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¤º¤«¤ó¡Ë¡×¤¬Í½¹ðÊÔ¤ËÎ®¤ì¤ë¡£
¡¡Ì«¤Ï¡Ö¤Û¤Î¤«¤Ë¤à¤ºáÚ¤µ¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¿´¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿³§ÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤¬»¨Áð¡Ê¤¿¤«¤é¤â¤Î¡Ë¤Ë°î¤ì¡¢Â©¿á¤¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤ò»ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¶¥Ã¥±¥ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢4·î3Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£