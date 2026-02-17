Nakajin¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSatellite¡×MV¸ø³«¡£·îÌÌ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅªºîÉÊ¤Ë
SEKAI NO OWARI¡¦Nakajin¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿Âè3ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSatellite¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Î¡ÖTOKYO¡×¡¢12·î¤Î¡ÖSame Routine (feat. Marcin, Margot Liotta)¡×¤ËÂ³¤¯¡¢Nakajin¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥½¥í3ºîÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢UK¥¬¥é¡¼¥¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢Ãæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¡ÒCan you be my satellite?¡Ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜºî¤ÎMV¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ÖSatellite¡Ê±ÒÀ±¡Ë¡×¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢·îÌÌ¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿ø¤¨¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹üÂÀ¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥×ºÆÀ¸¤äµÕºÆÀ¸¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿Ìµ½ÅÎÏ´¶¤äÉâÍ·´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢±ÒÀ±¤Îµ°Æ»¤äDJ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢À±¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê´ÝÏÈ¤Î¹½¿Þ¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿µû´ã¥ì¥ó¥º¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤â¾¯¤·¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ÖSatellite¡×- Nakajin, TRiiiPSS
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://nakajin.lnk.to/satellitePR
Produced by Nakajin
ºî»ì¡§TRiiiPSS
ºî¶Ê¡§Nakajin, TRiiiPSS
