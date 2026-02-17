¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡È½é²Î¾§¡É¤ä¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡¢¥í¥±´ë²è¤âÉ¬¸«¡ª¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤·¤å¥³¥é¥ÜÆÃÈÖ¡Ø¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡Ù3.7¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÆýÍÄ»ù¸þ¤±TVÈÖÁÈ¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ3·î7Æü¤«¤éËè½µÅÚÍË10»þ¤è¤ê4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬½é²Î¾§¤ä¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥±´ë²è¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥·¥Ê¤×¤·¤å¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡¡¡Ø¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬½é¤Î²Î¾§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¡È¥·¥Ê¤×¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤È°ì½ï¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¥·¥Ê¤×¤ê DANCE SHOW¡×¡¢¤¤¤Þ¿Íµ¤¤Î¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å ON BEAT¡×¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤¬¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¥í¥±´ë²è¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¤µ¤ó¤Ý¡×¡Ö¤¿¤æ¤¿¤¦¤Õ¡Á¤Ú¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Üver.¡É¤âÍ½Äê¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¥·¥Ê¤×¤·¤å¡×¤ÎËÜÊÔÆ±ÍÍ¤Ë¼Â¼Ì¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÈÓÅÄ²ÂÆà»Ò¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡¢²æ¤é¤¬¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Î¥¹¥¿¡¼¡È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¡É¤ÏÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÎ¤«¤é¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤×¤·¤å¤×¤·¤å¤¬¤É¤Á¤é¤â¿Í¤È¿Í¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤È¤¬Â¿ÍÍ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Á´À¤Âå¤¬¿´¤ò²ò¤Êü¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È¤Î¡È·Ò¤¬¤ê¡É¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ß¥ã¥¯¤×¤·¤å¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ3·î7Æü¤«¤éËè½µÅÚÍË10»þÊüÁ÷¡ÊÁ´4²ó¡Ë¡£4·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡ÙÊüÁ÷¸å¤ÎËè½µ·î¡Á¶âÍË7»þ57Ê¬ÊüÁ÷¡£
