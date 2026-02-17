¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¼êºî¤ê¤Î·ÜÆùÎÁÍý¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª²È¤´ÈÓ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¹¤´¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼êºî¤êÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹©Æ£¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·Ü¤Î¶»Æù¤ò»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡£
¡¡ºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ü¤Î¶»Æù¤òÇö¤¯³«¤¤¤ÆÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç®¤òÄÌ¤·¤¿¥ì¥ó¥³¥ó¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥Í¥®¡ª±ö¹í¤È¥Á¥¥ó¥Ö¥¤¥è¥ó¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö1ÈÖ³°Â¦¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Æ¦Æý¤Ç¤È¤¤¤¿Íñ¤Ë¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤¯¤°¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢´Å¤À¤ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤ÎËõÃã¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª²È¤´ÈÓ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤º¤«¡Ë
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È1987Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¡×Instagram¡Ê@kudo_shizuka¡Ë
