ÇðÌÚÍ³µª»Ò78ºÐ¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤äÎÁÍý¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇðÌÚ¡£ºòÇ¯4·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØYUKIKO STYLE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¸¤¤È¤Î»¶ÊâÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÎÇðÌÚ¤¬¡¢°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë
