RIP SLYME¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¡õ³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¡¦±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°·èÄê
RIP SLYME¤¬¡¢3·î20Æü¡¦21Æü¡¦22Æü¤Î3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ãRIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -¡ä¤Î3Æü´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë3·î22Æü¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤È±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¼Â»Ü¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢3Æü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¸ÇÛ¿®¤Ï9¤Ä¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç3Æü´Ö¤È¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ½ªÆü¡¦3·î22Æü¤ÏCSÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¡Ê¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªCS300¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢43ÅÔÆ»ÉÜ¸©101¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ±Ç²è´Û¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È²»¶Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
2·î17Æü12»þ¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
◾️À¸ÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¡¦±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¾ÜºÙ
¢¡¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë
RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -
¡¦2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
¡¦2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
¡¦2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
¢¡À¸ÇÛ¿®¾ÜºÙ
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ
¡ÚDAY1¡Û2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
¡ÚDAY2¡Û2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00
¡ÚDAY3¡Û2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë18:00
¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®´ü´Ö
DAY1¡ÁDAY3¤Î³Æ¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢½àÈ÷´°Î»¼¡Âè ¡Á 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
PIA LIVE STREAM¡¢U-NEXT¡¢FOD¡¢ABEMA¡¢Rakuten TV¡¢Lemino¡¢FANY Online Ticket¡¢¥í¡¼¥Á¥± LIVE STREAMING¡¢Streaming+
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00 ¡Á 3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê
³ÆÆü1ÆüÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡À¸Ãæ·Ñ¾ÜºÙ
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§CSÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¡Ê¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªCS300¡Ë
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ
¡¡À¸Ãæ·Ñ¡§¡ÚDAY3¡Û2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë18:00
¡¡ºÆÊüÁ÷¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡¢2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:00
¢¨ºÆÊüÁ÷¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¡§·î³Û¡§1,529±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¢¡±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¾ÜºÙ
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§¡ÚDAY3¡Û2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë18:00
¡¦²ñ¾ì¡§Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê
Á´ÀÊ»ØÄê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾å¹â¹»À¸Ì¤Ëþ¤ÎÊý¤âÆ±°ìÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÀè¹Ô¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡Ë¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00 ¡Á 2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë 23:59
°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ¡Á 3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
±Ç²è´ÛÈÎÇä¡ÊÀèÃå¡Ë¡§
¡Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ï2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë00:00¡Ê=3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë24:00¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
¡Î±Ç²è´ÛÁë¸ý¡Ï2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë±Ç²è´Û OPEN»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢§À¸ÇÛ¿®¡¦À¸Ãæ·Ñ¡¦±Ç²è´Û¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥° ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://streaming-ripslyme.com/
◾️¡ãRIP SLYME presents BACK to BACK¡ä
2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡ËË½§PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§KICK THE CAN CREW
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËË½§PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Creepy Nuts
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡ËË½§PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Dragon Ash
¢§ÀÊ¼ï¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨5ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤´»ö¾ð¤ÇÃåÀÊ´Õ¾Þ¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤ò¸åÊý¤ØÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
SOGO TOKYO¡§03-3405-9999
