MLS¤¬WÇÕ»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡¡MLS¡ÊÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤¬2·î17Æü¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡MLS¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Î¥À¥ó¡¦¥³¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥å»á¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ÆüËÜ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÈÂè3Àï¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¾¡¼Ô¤È¤Î°ìÀï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥À¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬2²¯¥É¥ë¡ÊÌó306²¯±ß¡Ë¤«¤±¤ÆÂç²þ½¤Ãæ¤À¤È¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¸õÊä¤Î¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î»ÜÀß¤â¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï4¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤Ï¥À¥é¥¹¤Ç¡¢¥À¥é¥¹¤ÏÌó20Ç¯Á°¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é2²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó·èÀï¤ÎÉñÂæ¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏNFL¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎËÜµò¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï9Ëü4000¿Í¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£³«ÊÄ¼°¤Î²°º¬¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤¬¡¢Âç¤¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´Ä¶¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MLS¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥å»á¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î»ÜÀß¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï3Ëü5000¿Í¼ýÍÆ¤À¤±¤ÉËè½µËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç®¶¸Åª¤ÊÃÏ°è¤Ç²»³Ú¤âÍÌ¾¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÏÆîÅìÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î½£ÅÔ¤Ç6·î¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30ÅÙÁ°¸å¡£Æ±ÃÏ¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ëSC¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï2024Ç¯½Õ¤Ë´°À®¤·¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥¸¥à¤äÁª¼ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤ÏFIFA¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï²¤½£»ë»¡¤«¤éµ¢¹ñ¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¡Ë¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥å»á¤â¡ÖÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ä¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë³¹¡£¡ÖÇ®µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¤Ç¤¹¡×¡£WÇÕ¤Þ¤Ç»Ä¤ê4¤«·î¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë