¥×¥íÌîµå¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÀÅ²¬¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ä¥Æ223¡×¤Ï¡¢16Æü¡¢¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò´Þ¤à·ÀÌó¤ò¡Ö±ßËþ¤Ë²ò½ü¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¡ÖµåÃÄ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Ë´Ø¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ïª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É°ìÉô·ÀÌóÉÔÍú¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥ä¥Æ¤Ï2026Ç¯1·î¡¢µåÃÄÌ¾¤«¤é¡Ö¤¯¤Õ¤¦¡×¤ò³°¤·¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÀÅ²¬¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£