67ºÐ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¼«»£¤ê¡×¡ÄÌ¾ÌçÂç½Ð¿È¤Î38ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÎÀµÂÎ¤Ï
º£Ç¯¤ÇËþ67ºÐ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¬38ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
14Æü¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎø¿Í¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¼Ì¿¿¤ò¿ôËç·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÈÎø¿Í¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¡¼¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥Ë¡¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯Âç³Ø¤ÇÀ¯¼£¹ÔÀ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê¤È¤Ï2024Ç¯¤«¤é¸ø³«Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¸ø¼°¹Ô»ö¤Ë°ì½ï¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡Ë¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç4²¯Ëç°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈÎÇä¤·¡¢¡ÖÎò»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈÎÇä¤·¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤È10ºÐÇ¯²¼¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¼¤È·ëº§¤·¡¢2ÃË4½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£
Î¥º§¸å¤Ï·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤ÈÎø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï35ºÐÇ¯²¼¤Î²Î¼ê¥Þ¥ë¡¼¥Þ¡¢28ºÐÇ¯²¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¶¥¤¥Ð¥Ã¥È¡¢29ºÐÇ¯²¼¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤é¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£
61ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢36ºÐÇ¯²¼¤Î¿¶ÉÕ»Õ¥¢¥é¥Þ¥ê¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢41ºÐÇ¯²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥À¡¼¥Í¥ë¡¢36ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ý¥Ã¥Ñ¡¼¤È¸òºÝ¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ï½Å¤ß¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£