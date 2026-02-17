ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç½»Âð¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É¾Æ¤¯²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¡¡70ÂåÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡ÊÀÅ²¬¡Ë
17ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¸áÁ°2»þ10Ê¬¤´¤íËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÙ¤Î²È¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡£¡×¤Ê¤É¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ËÊ£¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É10Âæ°Ê¾å¤¬½ÐÆ°¤·¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤¬Á´¾Æ¡£ÉÕ¶á¤ÎÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¡¢½»Âð¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢70Âå¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£