»³·Á¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤òÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡Åö½é¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÌµ¿¦¡×¤È¶¡½Ò
»³·Á¸©ºÇ¾åÄ®¤Çº£·î12Æü¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÅö½é¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÌµ¿¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÎÌµÌÈµö±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¾åÄ®¤Ë½»¤à¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤Î69ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ïº£·î12Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ºÇ¾åÄ®¸þÄ®¤ÇÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÇÄä»ßÃæ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÌµÌÈµö¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏºÇ¾å¡¦ËÌÂ¼»³ÃÏ¶è¤Î³Ø¹»¤ÇÈó¾ï¶Ð¤ÎÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤ò¼áÊü¤·¸½ºß¤ÏÇ¤°Õ¤ÇÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¶µ¿¦°÷¤Î¹Ëµª½ÍÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ·«¤êÊÖ¤·Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡£¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£