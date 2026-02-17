¡ÈÊÆ·³ÃÆÌô¸Ë¡É¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é¹âÇ»ÅÙPFAS ½»Ì±¤Î·ì±Õ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø½Ñµ¡´Ø¤Î»ØÉ¸¤Î110ÇÜÄ¶¤ò¸¡½Ð¡¡±øÀ÷¸»¤ÏÌ¤¤ÀÆÃÄê¤µ¤ì¤ºÄ´ºº¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡©¡Únews23¡Û
È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²½³ØÊª¼Á¡¦PFAS¡£Åì¹Åç»Ô¤Ç¤Ï¡ÈÊÆ·³ÃÆÌô¸Ë¡É¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤¬·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø½Ñµ¡´Ø¤Î»ØÉ¸¤Î110ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±¤Ï¡Ä
¡ÖÊÆ·³ÃÆÌô¸Ë¡×¼þÊÕ¤Ç¹âÇ»ÅÙPFAS¡¡È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦
Åì¹Åç»Ô¤Î½»Ì±
¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡Ø¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡Ù¤È¡×
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡×
¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¼«¤é¤Î·ì±Õ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿Åì¹Åç»Ô¤Î½»Ì±¤¿¤Á¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖPFOS¡×¤È¡ÖPFOA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¾òÌó¤ÇÀ½Â¤¤äÍ¢Æþ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯4·î¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢22ÅÔÉÜ¸©¡¦242ÃÏÅÀ¤Î²ÏÀî¤ÈÃÏ²¼¿å¤«¤é´Ä¶¾Ê¤Î»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¹Åç»Ô¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿PFAS¤Ï»Ø¿ËÃÍ¤Î300ÇÜ¤Ç¡¢°ûÍÑ¿å¤Î±øÀ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñºÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
µîÇ¯½©¡¢Åì¹Åç»ÔÈ¬ËÜ¾¾Ä®¤Î½»Ì±13¿Í¤¬·ì±Õ¸¡ºº¤Î¤¿¤áºÎ·ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±
¡Ö°û¤ß¿å¤Ï°æ¸Í¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡×
¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±
¡Ö¿ôÃÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×
¤Ê¤¼Åì¹Åç»Ô¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
½»Ì±¤Î¼«Âð¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤ÏºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀî¾åÃÆÌô¸Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÅìºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀî¾åÃÆÌô¸Ë¡£260¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÌÌÀÑ¤Ë¡¢5Ëü¤«¤é6Ëü¥È¥ó¤ÎÃùÂ¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö½»Ì±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤«¤é¿ôÊ¬Êâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢200£í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÀî¾åÃÆÌô¸Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÖ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÆ·³¤¬Ë¢¾Ã²ÐºÞ¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¥Ø¥ê¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ª¤È¤È¤·9·î¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¹Åç¸©¤ÈÅì¹Åç»Ô¤Î¾È²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢PFAS¤ò´Þ¤àË¢¾Ã²ÐºÞ¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÆÌô¸Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ø¥ê¥Ñ¥Ã¥É¼þÊÕ¤Ç¡¢1991Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·±Îý¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±øÀ÷¤¬È¯³Ð¤·¤Æ2Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤â±øÀ÷¸»¤ÎÆÃÄê¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åì¹Åç»Ô¤Ï¡¢»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿°æ¸Í¿å¤Î°ûÍÑÃæ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿åÆ»¤ÎÉßÀß¤Ê¤É¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ì±Õ¤ÎPFASÇ»ÅÙ¤Î¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½»Ì±¤¬´õË¾¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Î·ì±Õ¤«¤é¹âÇ»ÅÙPFAS ¥¢¥á¥ê¥«³Ø½Ñµ¡´Ø¤Î»ØÉ¸¤Î110ÇÜÄ¶
Åì¹Åç»Ô¡¦¹â³À¹ÆÁ »ÔÄ¹
¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ(PFASÇ»ÅÙ¤¬)¹â¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×
¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿½»Ì±
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¡£¤½¤ì(PFAS)¤¬¤É¤ó¤ÊÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤¬¡¢ÃÎ¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¡×
Åì¹Åç»Ô¤Î½»Ì±¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¸¡ººµ¡´Ø¤òÃµ¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¸¡ºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó1¤«·î¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿·ì±Õ¤ÎPFASÇ»ÅÙ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø½Ñµ¡´Ø¤¬¼¨¤·¤¿·ò¹¯±Æ¶Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÌÜ°Â¤Ï¡¢7¼ïÎà¤ÎPFAS¤Î¹ç·×ÃÍ¤Ç1ml¤¢¤¿¤ê20ng¡£
¤³¤ÎÃÍ¤ò½»Ì±¤¿¤Á13¿Í¤Î¤¦¤Á12¿Í¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤«¤é¤Ï¡¢110ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡©
PFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤âÄÌ¤ê±Û¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×
¤³¤Á¤é¤Î83ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡¢Ä¶¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£47Ç¯Á°¤«¤é¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤ÇÀ¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤Ë°æ¸Í¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é»ÒµÜ¤äÇÙ¡¢ÂçÄ²¡¢¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ËÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¡£Æ±µï¤¹¤ë87ºÐ¤ÎÉ×¤âÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤äÃÀÀÐ¤Ê¤É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÎÉ×(87)
¡Ö°æ¸Í¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤âÁá¤¯°ÂÁ´¤Ê¿å¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
½»Ì±¤Î·ì±Õ¤«¤éÄ¶¹âÇ»ÅÙ¤ÎPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åì¹Åç»Ô¤Ï¡Ä
Åì¹Åç»Ô ·ò¹¯Ê¡»ãÉô¡¦ÃæÂ¼ÊÝ ÉôÄ¹
¡ÖÂçÊÑ²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¿¼¤¤´Ø¿´¤È·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
PFAS¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëµþÅÔÉÜÎ©Âç³Ø¤Î¸¶ÅÄ¹ÀÆó¶µ¼ø¤Ï¡Ä
µþÅÔÉÜÎ©Âç¡¦¸¶ÅÄ¹ÀÆó ¶µ¼ø
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤±øÀ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£·ì±ÕÃæ¤Î»é¼Á¾å¾º¡¦´ÎÂ¡¾ã³²¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½Åù¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼À´µ¤¬º£¸å¡¢µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
PFAS±øÀ÷¸»¤ÎÆÃÄê¡¡¼Â¸½¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¡©
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³Ø½Ñµ¡´Ø¤Î»ØÉ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÉ¸¤ò110ÇÜ¤âÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¡ºº¤Ï¡¢13¿Í¤Î½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì¹Åç»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¸øÈñ¤Ç¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¹Åç»Ô¤Ï¡¢¡Ö¿¼¤¤´Ø¿´¤È·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñ¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±øÀ÷¸»¤¬Á´¤¯ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÃÆÌô¸Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼ÂºÝ¡¢20Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆPFAS¤ò´Þ¤àË¢¾Ã²ÐºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²Æì¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤äÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î¼þÊÕ¤ÇPFAS¤Î±øÀ÷¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Ï±øÀ÷¸»¤ÎÆÃÄê¤Î¤¿¤á¤Ë2016Ç¯°Ê¹ß¡¢4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ðÃÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢²Æì¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³»ÜÀß¤¬±øÀ÷¸»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹²Ê³ØÅªº¬µò¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ðÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó¡§
ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤ÎË¡ÅªÃÏ°Ì¤òÄê¤á¤¿¶¨Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊäÂ¶¨Äê¤¬¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ç¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²Æì¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±¹À¤µ¤ó¡§
ÆüËÜÂ¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¼å¹ø¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡£ÆüËÜ¤¬Í×µá¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°Ì¶¨ÄêËÜÂÎ¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüËÜÂ¦¤¬Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤Ç¤¤ë¶¨Äê¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¨Äê¤òºî¤ê¡¢±øÀ÷¿å¤Î½èÍýÈñÍÑ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯ Ê¡Åç¸©½Ð¿È