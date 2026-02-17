¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¼¡¤ËÁÀ¤¦¤ÏTBS¤«
½÷Í¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷－¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼－¡×¤¬¿Íµ¤¤À¡£Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤ÇÀ¤ÂÓ7.1¡ó¡¢¸Ä¿Í4.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÈºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿ô»ú¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Äã»ëÄ°Î¨¤Ç¶ì¤·¤àÃæ¡¢Á´ÏÃÊ¿¶Ñ¤·¤Æ9¡ó¶á¤¤¿ô»ú¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ëÄ°Î¨¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤ò¥·¥êー¥º²½¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ä¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥É¥¯¥¿ーX～³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò～¡Ù¤â½ªÎ»¤·¡¢°ÂÄê¤·¤Æ»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤²¤ëºîÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¹¥Ä´¤Ê¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤ò¥ì¥®¥å¥éー²½¤·¡¢´ÇÈÄ¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅöÌÌ¤Ï¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ìÄ«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç±é¤¸¤¿Ìø°æÅÐÈþ»ÒÌò¤ËÂ³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾¾Åè¤À¤¬¡¢¼¡²óºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î½Ð±éºî¤¬Êó¤¸¤é¤ìÏÃÂê¤À¡£
¡ÖWEB½÷À¼«¿È¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢1999Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡×¤¬º£½©¤ËÉü³è¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¾¾Åè¤¬¹¾¸ýÍÎ²ð¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤À¡£ÊóÆ»¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÂçºî¤Î¼ç±é¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¾Åè¤¬½÷Í¥¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¾¾Åè¤À¤¬¡¢¼¡¤ÏTBS¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ØµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØGTO¡Ù¤ä¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹â»ëÄ°Î¨¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¡¢»Ä¤ë¤ÏTBS¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TBS¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØËâ½÷¤Î¾ò·ï¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Æ¶É¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¤¢¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢TBS¤ÎºîÉÊ¤À¤±Ã±ÆÈ¼ç±é¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤âTBS¤Ë±Ä¶È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ç¼ç±éºî¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TBS¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈËÜ¿Í¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤·¤Æ±©¤Ð¤¿¤»Ï¤á¤¿¾¾Åè¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£