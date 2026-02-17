¹â»Ô¼óÁê¤¬¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¡ÖÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¤¢¤¹ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¾¤½¸¡¡¿¹¸µË¡Áê¤¬½°±¡µÄÄ¹Áª½Ð¤Ø¡¡Íè½µ°Ê¹ß¤ËÍ¿ÌîÅÞÏÀÀï
ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï17ÆüÄ«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÈÌóÂ«¤·¤¿À¯¸¢¸øÌó¤òÁÃ¤Ë·ëÂ«¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¼Â»Ü¤Ç4·î°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢1Æü¤âÁá¤¯À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡§
¡Ê¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ï¡Ë¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯À®Î©¤µ¤»¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄÄ¹¤Ë¿¹¸µË¡Ì³Áê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Âè105Âå¼óÁê¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Íè½µ°Ê¹ß¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ñ²ñÏÀÀï¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£