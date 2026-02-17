»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó»ë»¡½ª¤¨¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÖÌîµå¾ì¤Ë¤¤¤ë°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¶Ë°Õ
¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¡ÊR¡Ë¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£15Æü¤Þ¤Ç¡¢µÜºê¸©Æâ¤ÇWBC¤ØÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½¹ç½É¤ò2Æü´Ö»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾°æ»á¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤âÀ½ÉÊ¤ò20Ç¯¤Û¤É°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÞ¤¤ç»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤«¤é¿çÌ²¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ï¤¤¤«¤ËÈè¤ì¤ò¼è¤ë¤«¡¢¼¡¤ÎÆü¸µµ¤¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌîµå¾ì¤Ë¤¤¤ë°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶Ë°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Î½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±óÀ¬¤ä»î¹ç¤Ç°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦²óÉü¤¹¤ë¤«¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¡¢°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤âË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£