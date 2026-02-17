·§ËÜ¡Ý¼¯»ùÅç¤Ë¡È¹âÂ®¤â¤¦1ËÜ¡É¤¢¤È¾¯¤·!? ¡ÖÆî¶å½£Æ»¡×¤Î¸©¶Éô¡¢³«ÄÌ¸«¹þ¤ß¤Ç¤ë¡ª ºÒ³²Áê¼¡¤°ÃÏ°è¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡É·ÁÀ®¤Ø
¶å½£Æ»¤Î³¤²ó¤ê¡ÖÆî¶å½£Æ»¡×¤µ¤é¤Ë³«ÄÌ¤á¤É¡ª
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê È¬Âå²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¢¡ÖÆî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»3¹æ¡Ö°²ËÌ½Ð¿åÆ»Ï©¡×¤Î¿åËóIC¡Á½Ð¿åIC´Ö¡Ê16.3km¡Ë¤¬¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¤è¡Û¤³¤ì¤¬³¤²ó¤ê¡Ö°²ËÌ½Ð¿åÆ»Ï©¡×¡õ¡ÖÆî¶å½£Æ»¡×¤Î¿ÊÄ½¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡ÖÆî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤ÏÈ¬ÂåJCT¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅçIC¤Þ¤Ç¡¢»³Â¦¤ò¹Ô¤¯¶å½£Æ»¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤²ó¤ê¤Î¼«Æ°¼ÖÆ»¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆî¶å½£Æ»¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬ÂåJCTÂ¦¤Î12km¤È¡¢¼¯»ùÅçICÂ¦¤Î22.2km¤ÏNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤ÎÍÎÁ¶è´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¹ñ¤¬ÌµÎÁ¤Î¼«Æ°¼ÖÆ»¤È¤·¤Æ·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Àþ¤¬»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÀþÌó142km¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¤³«ÄÌ¤Ê¤Î¤Ï·§ËÜ¡¦¼¯»ùÅç¸©¶¤ò¤Þ¤¿¤°°²ËÌ½Ð¿åÆ»Ï©¡Ê29.6km¡Ë¤Î°ìÉô¤È¡¢¼¯»ùÅç¸©Â¦¤Î°¤µ×º¬ÀîÆâÆ»Ï©¡Ê22.4km¡Ë¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÁ°¼Ô¤Ï2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë°²ËÌIC¡Ý¿åËóIC´Ö¤ÎÌó13.3km¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î½Ð¿åIC¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó¡¢¡Ö¹½Â¤Êª¤Î´°À®ÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹©Äø¤òÀººº¤·¤Æ³«ÄÌ¸«¹þ¤ß¤Î¸øÉ½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»Ï©¤ÎÂç¤¤ÊÌò³ä¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»³´ÖÉô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¶å½£Æ»¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³¤±è¤¤¤Î±èÆ»¤Ç¤â2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ä¹ñÆ»3¹æ¤ÎÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²¿ÅÙ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¶å½£Æ»¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤êºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¥À¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°²ËÌ½Ð¿åÆ»Ï©¤Ç¤Ï´ûÂ¸¶è´Ö¡Ê°²ËÌIC¡Á¿åËóIC¡Ë¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»3¹æ¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Ìó8³ä¸º¾¯¤·¡¢¸òÄÌº®»¨¤¬´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Âå»Ô¡Á½Ð¿å»Ô´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÀ°È÷Á°¤Î104Ê¬¤«¤éÌó22Ê¬Ã»½Ì¤Î82Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿åËóIC¡Á½Ð¿åIC´Ö¤Î³«ÄÌ¸å¤Ï¡¢Æ±Ìó36Ê¬Ã»½Ì¤Î68Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±èÆ»¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÍÜ¿£¥Ö¥ê¤Î»ºÃÏ¡£Á¯ÅÙ¤¬Ì¿¤Î¥Ö¥ê¤ÎÍ¢Á÷ÈÏ°Ï¡ÊÍâÆüÇä¤ê¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢´ØÀ¾¤äËÌÎ¦·÷¤ÈÃæÉô·÷¤Î°ìÉô¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Æî¶å½£Æ»¤ÎÀ°È÷¤ÇÃæÉô·÷Á´°è¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æî¶å½£Æ»¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¤³«ÄÌÉô¤Ç¤¢¤ë°¤µ×º¬ÀîÆâÆ»Ï©¤Î»ö¶È¿ÊÄ½Î¨¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¤ÇÌó19¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£³«ÄÌ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
¥Û¥Æ¥ë,
¾¦Å¹³¹,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿À»ö,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¶âÂ°²Ã¹©