¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¶õ¹Á¡¢¶õ¹Á»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¡¡10·î1Æü¤«¤é
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¶õ¹Á¤Ï¡¢¶õ¹Á»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤ò10·î1Æü¤«¤é°ú¤²¼¤²¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÎÁ¶â¤Ï2016Ç¯9·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Îã³°Åª¤Ë´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯4·î¤«¤éÄ´À°¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ò¾Ä¤Ï¶õ¹Á²ñ¼Ò¤È¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¥¤¥¹Ï¢Ë®Ì±´Ö¹Ò¶õ¶É¡ÊFOCA¡Ë¤¬ËµÄ°¤·¤¿¡£¿·ÎÁ¶â¤ÏÎ¹µÒ¿ô¤ÎÍ½Â¬¡¢´ØÏ¢»ÜÀß¤Î·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤È¤â¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢¸¶²Á¤Î¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¿ôÇ¯¤ÏÎ¹µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Åê»ñ¤ò¿µ½Å¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ú¤²¼¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ÐÈ¯Î¹µÒ¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¿·ÎÁ¶â¤Ï30.40¥¹¥¤¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¡Ê¸½35¥Õ¥é¥ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£ÃåÎ¦ÎÁ¤Ë¤Ï¼ê²ÙÊª»ÅÊ¬¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÈÍÑÎÁ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÎ¦ÎÁ¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¡£Áû²»ÎÁ¶â¤Ï°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£