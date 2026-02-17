¡Öµß¹ñ´é¡×¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊ¡»ÎÁóÂÁ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Öµß¹ñ´é¡×¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¡£¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î9¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡»¡»´é¡ß30ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Öµß¹ñ´é¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ï»ÔÀèÇÚÌò¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£
1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìó11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¡£¤Þ¤¿¡¢1·î16Æü¤ËNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¿¼Â¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë´éÎ©¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤ÇÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ä¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤äÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ë·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤ÎÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÁ±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤À¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î9¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡»¡»´é¡ß30ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Öµß¹ñ´é¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¿44É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼çÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ï»ÔÀèÇÚÌò¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¿¼Â¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë´éÎ©¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤ÇÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¿57É¼
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤ä¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤äÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¤Ë·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤ÎÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÁ±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤À¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)