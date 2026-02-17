¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×Ç¥¿±Ãæ¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«ÌÜÎ©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê»Ñ¡×È¿¶Á
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤¬ÌÜÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÊ¢¤ò±£¤¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¥³¡¼¥Ç¤âº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ·¿¤ò³Ú¤·¤à°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê»Ñ¡×¡Ö¤ªÊ¢ Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡ÖÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤â¤ª¤·¤ã¤ì³Ú¤·¤ó¤Ç¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö½ÕÉþ¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½çÄ´¤Ë¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¡¡´¶Æ°¤À¤è¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤À¤ó¤À¤ó¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤âÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤ªÊ¢ Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Öº£Æü¤Î»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò3ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£1¡¢3ËçÌÜ¤ÏÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤¬ÌÜÎ©¤Ä»Ñ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥Ç¥Ë¥à¤â¸å²¿Æü¤«¤ÇÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö»º¸å¤Ë¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤ÇÍú¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÂÎ·¿¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)