£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°ÆÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÀººº¤¹¤ëÃÎ»öººÄê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGXÀïÎ¬ÃÏ°è¡×¤ÎÁªÄê¤Ë¸þ¤±¡¢´ë¶È¤Î¿·»ö¶È³«È¯¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÎ»öººÄê¤Ï¡¢³ÆÉô¶É¤ÎÍ½»»¤Î¸¶°Æ¤òÂ¼²¬ÃÎ»ö¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í½»»°Æ¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤â¹Ö¤¸¤é¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©»ºÊÆ¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÎÁýÎÌ»Ù±ç¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ»º¶È¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤âÂÇ¤Á½Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¹ñ¤¬¸øÊç¤¹¤ë¡ÖGXÀïÎ¬ÃÏ°è¡×¤ÎÁªÄê¤Ë¸þ¤±¡¢¸©¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È´ë¶È¤¬GX´ØÏ¢¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Î²ÄÇ½À­Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢Åö½éÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´ë¶È¤Î¿·»ö¶È³«È¯¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢GXÀïÎ¬ÃÏ°èÁªÄê¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ï¸©µÄ²ñ¤Î3·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£