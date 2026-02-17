¥«ー¥×¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤òµ¯ÁÊ¡¡¡í¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡í»ÈÍÑ¤Îºá
¼«Âð¤Ç»ØÄêÌôÊª¤Î¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥«ー¥×¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÄêÌôÊª»ÈÍÑ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«ー¥×¤ÎÁª¼ê¡¢±©·îÎ´ÂÀÏºÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±©·îÈï¹ð¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¡Ö¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¡×¤ò²ÃÇ®¤·µ¤²½¤µ¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©·îÈï¹ð¤ÏÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂáÊá»þ¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ç§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Î²¡¼ýÊª¤«¤é¤Ï¥¨¥È¥ß¥Çー¥È¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¡¢ÌôÊª½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯2·î17ÆüÊüÁ÷¡Û