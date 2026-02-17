青山商事は、襟と袖のフリルを自由自在にカスタマイズでき、仕事やプライベートのシーンに合わせてスタイルを切り替えられる「4WAYバンドカラーフリルブラウス」を2月13日から「洋服の青山」主要200店舗と公式オンラインストアで発売した。





働き方の多様化やライフスタイルの変化によって、仕事の合間に子どもの行事へ参加したり、仕事終わりに食事会やイベントへ向かったり、時間を効率的に楽しむビジネスパーソンが増えてきた。また、昨今の物価高騰を受け、消費者の節約意識は高まっており、ファッションにおいても多様なシーンで着回せる「コスパ」に優れたアイテムへの注目は集まっている。消費者からも「1着で印象が変わるインナーが欲しい」「シーンに合わせて装いの雰囲気を変えたい」といった声があがっている。そこで今回は、襟と袖のフリルを簡単に取り外せて、気分やシーンに合わせてさまざまな着こなしが可能なブラウスを企画した。





同商品は、襟と袖のフリルを自由に組み合わせることで、1着で4通り（4WAY）のスタイルを楽しめる。例えば、デスクワークの際や、さりげなくトレンド感を取り入れたい時には「袖フリル」で手元にアクセントを。また、顔周りを華やかに演出したい時には「襟フリル」を。フリルの着脱次第で、その日のシーンや気分に合わせて自在に印象を変えることができる。





袖口には、簡単に着脱可能なワンタッチ式ボタンを採用した。フリルをバッグに忍ばせておくだけで、外出先でも瞬時にスタイルを切り替えられる。さらに、襟元にはあえて標準的なボタンを採用。パーツを装着した際も浮きにくく首筋に沿うすっきりとしたシルエットにこだわった。

［小売価格］6589円（税込）

［発売日］2月13日（金）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp