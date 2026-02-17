ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Èæ103.4¡ó¤Î11Ãû5650²¯±ß¤Î¸«¹þ
ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¹ñÆâ¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥óÊÌ¤ÎÆ°¸þ¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¤ÎÆ°¸þ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¤ÎÆ°¸þ¡¢»²Æþ´ë¶ÈÆ°¸þ¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯¤Î¥®¥Õ¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁ°Ç¯Èæ103.4¡ó¤Î11Ãû5650²¯±ß¤Î¸«¹þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹¡Ö¥®¥Õ¥È¡×¤Î²ÁÃÍ¤È½ÅÍ×À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¹ñÆâ¥®¥Õ¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¾®Çä¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ102.7¡ó¤Î11Ãû1880²¯±ß¡¢2025Ç¯¤ÏÆ±103.4¡ó¤Î11Ãû5650²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£
¥®¥Õ¥È¤È¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤ä¤ªÎé¡¢´¶¼Õ¡¢°§»¢¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Ê¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬´î¤Ö¥â¥Î¡ÊÉÊÊª¡Ë¤ä¥³¥È¡ÊÂÎ¸³¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµ¡²ñ¡Ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë¡¢¹ØÆþ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÂ£¤ê¼ê¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢»Ô¾ì¤â°ìÁØÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ë¤Ï´§º§Áòº×¤Ê¤É½¸¤¦¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤¬µÞ¸º¤·¤¿°ìÊý¡¢Ä¾ÀÜ¤ÎÌÌ²ñ¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¹Ô°Ù¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤â¤è¤ê¿Æ¤·¤¤´Ø·¸À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡£
2024Ç¯¤Îe¥®¥Õ¥È¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¡Ë»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ120.2¡ó¤Î5050²¯±ß¡¢2025Ç¯¤ÏÆ±127.7¡ó¤Î6450²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£
¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥®¥Õ¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¤Î½»½ê¤òÆþÎÏ¤»¤º¤ËSNS¤ä¥á¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥®¥Õ¥È¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¥®¥Õ¥È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬°ìÅÙe¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÍøÊØÀ¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢Â£¤ëÂ¦¤È¤Ê¤ë¼ûÍ×¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ë¡¿Í¥®¥Õ¥È¤Ç¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¡¢Äã²Á³Ê¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Êì¤ÎÆü¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ£¤ë·¹¸þ¤Î¤¢¤ëÍÑÅÓ¤äµ¡²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢e¥®¥Õ¥È¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤¢¤êÇÛÁ÷¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Î¹ñÆâ¥®¥Õ¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¾®Çä¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ101.8¡ó¤Î11Ãû7750²¯±ß¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ëÍÑÅÓ¤äµ¡²ñ¤´¤È¤Ë¹¥ÉÔÄ´¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥®¥Õ¥È»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î¿å½à¤ò¾å²ó¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç´ðÄ´¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤âÄì·ø¤¤À®Ä¹´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÎÄ´ººÍ×¹Ë¡Ï
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯1·î
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥®¥Õ¥È²·´ë¶È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢¾®Çä´ë¶È¡ÊÉ´²ßÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢ÄÌÈÎ¡ËÅù
Ä´ººÊýË¡¡§Æ±¼ÒÀìÌç¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¡¢Í¹Á÷¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¸¸¥Ä´ººÊ»ÍÑ
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï19Ëü8000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
