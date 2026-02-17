¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÌîµåÉô¡¢WBC¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÉÜÃæ»ÔÌ±µå¾ì¤ÇÎý½¬»î¹ç
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢WBC¡Ê2026¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¡¢25Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÜÃæ»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¸ø³«Îý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÌîµåÉô¥í¥´
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ç»öÁ°¥¥ã¥ó¥×¤È¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡È¼ÂÀï»ÅÍÍ¡É¤ÎÄ´À°¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÄ©¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉÜÃæ»ÔÌ±µå¾ì¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¹©¼Ç²½¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÁ´¤Î´Ä¶¤ÇÎý½¬»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«¾ì¤Ï¸áÁ°11»þ¡¢»î¹ç³«»Ï¤Ï11»þ30Ê¬¤Ç¡¢´ÑÀï¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡Û
ÅìµþÅÔÌîµåÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡£Á´ÆüËÜ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢ Á´¹ñÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È8¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö½Õµ¨Âç²ñ5²óÍ¥¾¡¡¢ÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö½©µ¨Âç²ñ5²óÍ¥¾¡¡£NPB¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¶¥µ»¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥à¤Î»ÜÀß¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÌîµåÉô¥í¥´
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ç»öÁ°¥¥ã¥ó¥×¤È¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡È¼ÂÀï»ÅÍÍ¡É¤ÎÄ´À°¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÄ©¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡Û
ÅìµþÅÔÌîµåÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡£Á´ÆüËÜ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢ Á´¹ñÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È8¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö½Õµ¨Âç²ñ5²óÍ¥¾¡¡¢ÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö½©µ¨Âç²ñ5²óÍ¥¾¡¡£NPB¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¶¥µ»¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥à¤Î»ÜÀß¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£