¾®³Ø¹»¤Ç´í¸±Êª¡ØCBRNE¡ÙºÒ³²·±Îý¡¡¡ÖÌôÉÊ¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×ÁÛÄê¤·²½³ØËÉ¸îÉþ¤Ç·úÊªÆâ¤Ø¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖCBRNE¡Ê¥·ー¥Ðー¥ó¡ËºÒ³²·±Îý¡×¤¬¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Ø¹»¤Ç´í¸±Êª¡ØCBRNE¡ÙºÒ³²·±Îý¡¡¡ÖÌôÉÊ¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×ÁÛÄê¤·²½³ØËÉ¸îÉþ¤Ç·úÊªÆâ¤Ø¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
CBRNE¤È¤Ï¡¢²½³ØÌôÉÊ¤äÀ¸Êª¡¢ÇúÈ¯Êª¤Ê¤É´í¸±À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁí¾Î¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2·î17Æü¤Î·±Îý¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤ËÉÔ¿³¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î¶µ¼¼¤Ë´í¸±À¤Î¤¢¤ëÌôÉÊ¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤¹¤ë¶µ»Õ¡Ê·±Îý¡Ë¡ÖÌôÉÊ¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÅÝ¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
·±Îý¤Ç¤Ï»Ø´øËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²½³ØËÉ¸îÉþ¤òÃå¤¿¾ÃËÉÂâ¤¬·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢Éé½ý¼Ô¤Î¾õ¶·¤ä±¿¤Ó½Ð¤¹¼ê½ç¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¿§Ê¬¤±¤·¤¿»¥¤Ç¥È¥ê¥¢ー¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ¸îÉþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»Ø´øËÜÉô¤Ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Î¸å¤ÏÇ»±ìÈòÆñÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï±ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈòÆñÊýË¡¤ä»ë³¦¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¶²¤í¤·¤µ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
