¡È¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡É¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¡¦¾ëºé¿Î¡¡ÝôÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ÑÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¡×
¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹½÷¤ÎÝôÍá»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÅç¤Á¤«¤¨¤ÎÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¾ëºé¡£¡ÖËèÆüÎý½¬Ãæ¡¡ÝôÍá³Ú¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÝôÍá¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤Á¤«¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¡¡¾Íè¤Ï²¹Àô¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Þ¤È¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡¡ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤â¤¤Ã¤È¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌëµã¤¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¡¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡º£Æü¤âÆ±¤¸¶õ¤Î²¼¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ÑÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡ÖÝôÍá¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¹¬¤»¤Ê¤ª´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£