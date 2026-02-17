¾¾°æ½¨´î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªµÞ¤¤ç¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡ÄVTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ½¨´î
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Î¤¿¤á½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾¾°æ»á¤ÏVTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤È¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ç¤¹¡£±óÀ¬¤ä»î¹ç¤Ç°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦²óÉü¤¹¤ë¤«¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯µÙ¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤âË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºËÍ¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø ¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½ Éûµ¡¹½Ä¹¤ÎÝ¯°æÉð»á¤È¤È¤â¤Ë¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¼ÂºÝ¤ËÆ£ËÜ¤¬À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¡¢È¯É½²ñ¤â½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¾¾°æ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªµÞ¤¤ç¤Ç¡Ä¡×¤ÈÍ½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾¾°æ¡£¡ÖÌîµå¾ì¤Ë¡Ê¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿çÌ²¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢NASA¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¤«¤é¡¢Í¾Ê¬¤ÊÇ®¤òÆ¨¤¬¤·¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥Ô¥å¡¼¥ë¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢AIÅëºÜ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ö¥¨¥ë¥´ ¥¹¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
