°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ÎÄÂÂß·ÀÌó½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÏËè·î°ìÎ§¡Ø3000±ß¡Ù¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤âÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬¡Ö°ìÎ§À©¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ì¸Í¤´¤È¤Ë¿åÆ»¥áー¥¿ー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·úÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤¿¶â³Û¤Ç³ÆÆþµï¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¡Ö°ìÎ§À©¡×¤ä¡ÖÄê³ÛÀ©¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤¥¢¥Ñー¥È¤ä¾®µ¬ÌÏÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¥áー¥¿ー¤ÎÀßÃÖ¥³¥¹¥È¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤¬¼è¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëè·î¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸¡¿Ë¤·¤ÆÀÁµá³Û¤ò·×»»¤¹¤ë»öÌ³ºî¶È¤ò´ÊÎ¬²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢Äê³ÛÀ©¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ªー¥ÊーÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ý»Ù¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþµï¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç²È·×´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àá¿å¤·¤Æ¤â°Â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¡©
Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¸ÄÊÌ¥áー¥¿ーÊý¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±»ÙÊ§¤¦¡Ö½¾ÎÌÀ©¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Àá¿å¤ÎÅØÎÏ¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë¶â³Û¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê³ÛÀ©¤Ç¤ÏÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î¾å²¼¿åÆ»Âå¤Ï2136±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿å½à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·î³Û3000±ß¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏ°èº¹¤ä·úÊªÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑÎÌ¤¬Â¿¤¤Æþµï¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤è¤ê¤â°Â¤¤¶â³Û¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢°ìÎ§ÎÁ¶â¤ÏÆþµï¼Ô´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë¡Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«
¿åÆ»ÎÁ¶â¤òÄê³Û¤ÇÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢·ÀÌó½ñ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¡¢Æþµï¼Ô¤¬Æ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ÏÅö»ö¼Ô´Ö¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤â·ÀÌóÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÉÔÍø¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹â³Û¤ÊÀÁµá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡¤äÌ±Ë¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÀÌóÁ°¤Ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤ØÆâÌõ¤ä»»Äêº¬µò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¥áー¥¿ー¤ÎÊª·ï¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÎ§À©¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
°ìÎ§À©¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ëè·î¤Î»Ù½Ð¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤è¤ê¤â°Â¤¯ºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤à¤¿¤á¡¢µÞ¤ÊÀÁµá³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¶Ã¤¯¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²À¤ÂÓ¤äºßÂð»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤è¤ê³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àá¿å¤Ø¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼å¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÀÌóÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤«¤É¤¦¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
·ÀÌóÁ°¤Î³ÎÇ§¤¬¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Î¥«¥®
¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬Ëè·î°ìÎ§3000±ß¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÉÔ¸øÊ¿¤ä°ãË¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·úÊª¤ÎÀßÈ÷¾õ¶·¤ä´ÉÍý¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Æþµï¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²È·×´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Àá¿å¤·¤Æ¤âÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÀÌóÁ°¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤ä»»Äêº¬µò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤³¤½¤¬¡¢¸å²ù¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾Ê¡¡²È·×Ä´ºº ²È·×¼ý»ÙÊÔ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー