¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·À±¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¡¡¿·¿Í²¦ÅêÉ¼3°Ì¤Î21ºÐ³°Ìî¼ê¡¡¹üÀÞ¤Î¥¥ã¥í¥ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÁª½Ð
¢¡ MLB¶þ»Ø¤ÎÍË¾³ô³°Ìî¼ê¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê
¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢WBC¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨³«Ëë¸å¤Ë¤ÏMLBÍË¾³ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´ÂÎ1°Ì¤ËÁª½Ð¡£ºòµ¨6·î¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢71»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.859¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦ÅêÉ¼3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÂåÉ½¤Ïºòµ¨31ËÜÎÝÂÇ¡¦32ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿±¦Íã¼ê¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¤¬¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç±¦¼êÍ³Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢WBC½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼Âà¡£MLB¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼«¤é¹ØÆþ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤È¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£