¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢WBC¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤Ï2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨³«Ëë¸å¤Ë¤ÏMLBÍ­Ë¾³ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÁ´ÂÎ1°Ì¤ËÁª½Ð¡£ºòµ¨6·î¤ËMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢71»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.859¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦ÅêÉ¼3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ÂåÉ½¤Ïºòµ¨31ËÜÎÝÂÇ¡¦32ÅðÎÝ¤òµ­Ï¿¤·¤¿±¦Íã¼ê¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥­¥ã¥í¥ë¤¬¥­¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç±¦¼êÍ­³Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢WBC½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼­Âà¡£MLB¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼«¤é¹ØÆþ¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤È¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£