男子は銅の佐藤駿に届かず涙　キム・ヨナ以来12年ぶりの悲願へ…韓国女子フィギュア、若き2人が挑む【ミラノ五輪】

女子フィギュアのシン・ジア（17）とイ・ヘイン（20）が、オリンピックの舞台でともに出場する。

シン・ジアとイ・ヘインは、2月18日（日本時間）午前2時45分から、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われるミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングル・ショートプログラムに出場する。

【写真】「なんであんなに綺麗なの？」と日本騒然、シン・ジア

出場29人中、24位以内に入れば、2月20日午前3時に行われるフリースケーティングに進出し、メダルに挑戦できる。

シン・ジアは2月6日、フィギュアスケート団体戦の女子シングルで、技術点（TES）37.93点、演技構成点（PCS）30.87点の合計68.80点を記録。オリンピックという大舞台でのデビュー戦を無難に終えた。

昨年9月にマークした自己ベスト74.47点には及ばなかったものの、ミスのない演技を披露したことで、個人戦のシングルでも十分に期待を抱かせる内容だった。

（写真提供＝OSEN）シン・ジア

イ・ヘインも今回がオリンピックデビューとなる。2人は男子フィギュアの競技を会場で見守りながら、本番への気持ちを高めた。

男子フィギュアでは、チャ・ジュンファンが総合273.92点で惜しくも4位となり、メダル獲得を逃した。フリースケーティング181.20点、ショートプログラム92.72点を記録したが、3位の佐藤駿（日本／274.90点）とはわずか0.98点差だった。

一方で、金メダル最有力と目されていたイリア・マリニン（アメリカ）がジャンプのミスを連発して8位に終わるなど、氷のコンディションの影響も指摘されるなど、波乱含みの大会となっている。

（写真提供＝OSEN）イ・ヘイン

イ・ヘインとシン・ジアは本番を翌日に控え、最終調整となる練習も終えた。シン・ジアはショパンの「ノクターン」に合わせて14番滑走で演技し、続く15番滑走のイ・ヘインはクリストファー・ティンの「サイレン」に合わせたプログラムを披露する予定だ。

2人は、2014年ソチ五輪で銀メダルを獲得したキム・ヨナ以来、12年ぶりとなる韓国女子の五輪メダル獲得に挑む。

新世代エースの初舞台が、どこまで結果につながるか注目が集まる。