Âè1²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤À¤±¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÍÙ¤ê¡Ö¸¶ÅÀ¤è¤µ¤³¤¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Åìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2·î14Æü¡¢ÅìµþŽ¥¿·½É¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤Î¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¡á¸¶ÅÀ¤è¤µ¤³¤¤¡£1954Ç¯¤ÎÂè1²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ç¤·¤«ÍÙ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤ÎÍÙ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤è¤µ¤³¤¤Ê¸²½¿¶¶½¶¨²ñ¤Î¾åÂ¼Í¥¼Â¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤è¤µ¤³¤¤·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É40¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¤è¤µ¤³¤¤ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤äÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÄ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¶ÅÀ¤è¤µ¤³¤¤¤ËÄ©Àï¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÌÄ»Ò¤ÎÌÄ¤é¤·Êý¤äÂ±¿¤Ó¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤Ë¤È¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸¶ÅÀ¤è¤µ¤³¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤µ¤³¤¤Ê¸²½¿¶¶½¶¨²ñ¤Ïº£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¸¶ÅÀ¤è¤µ¤³¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£