AI¤¬¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò²þÁ± ±þÂÐ»þ´Ö¤ÏŽ¢12%ºï¸ºŽ£ ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¡Ä»öÌ³ºî¶È»þ´Ö¤âŽ¢88%ºï¸ºŽ£ ÅìË®¥¬¥¹
ÅìË®¥¬¥¹¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛAI¤¬¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò²þÁ± ±þÂÐ»þ´Ö¤ÏŽ¢12%ºï¸ºŽ£ ÄÌÏÃÆâÍÆ¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¡Ä»öÌ³ºî¶È»þ´Ö¤âŽ¢88%ºï¸ºŽ£ ÅìË®¥¬¥¹
ÅìË®¥¬¥¹ËÜ¼Ò¤È°ìÉô¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤òAI¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¥¹¥È²½¤·¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤ò¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNamiSense¡×¤¬¡¢Àè·î27Æü¤«¤é½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì·ï¤¢¤¿¤ê¤Î±þÂÐ»þ´ÖÌó12%¡¢»öÌ³ºî¶È»þ´ÖÌó88%ºï¸º¤Ë
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ±þÂÐ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì·ï¤¢¤¿¤ê¤Î±þÂÐ»þ´Ö¤òÌó12%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÄÌÏÃ¸å¤Î»öÌ³ºî¶È¤Î»þ´Ö¤âÌó88%ºï¸º¤Ç¤¡¢ÂÐ±þ¥ß¥¹¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìË®¥¬¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
À¸²Ö,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ