ÅìË®¥¬¥¹¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìË®¥¬¥¹ËÜ¼Ò¤È°ìÉô¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿ÄÌÏÃÆâÍÆ¤òAI¤Ë¤è¤ê¥Æ¥­¥¹¥È²½¤·¡¢ÂÐ±þÊýË¡¤ò¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNamiSense¡×¤¬¡¢Àè·î27Æü¤«¤é½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°ì·ï¤¢¤¿¤ê¤Î±þÂÐ»þ´ÖÌó12%¡¢»öÌ³ºî¶È»þ´ÖÌó88%ºï¸º¤Ë

¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ±þÂÐ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì·ï¤¢¤¿¤ê¤Î±þÂÐ»þ´Ö¤òÌó12%ºï¸º¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢AI¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÄÌÏÃ¸å¤Î»öÌ³ºî¶È¤Î»þ´Ö¤âÌó88%ºï¸º¤Ç¤­¡¢ÂÐ±þ¥ß¥¹¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅìË®¥¬¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£