Åì¸æ»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡½»¿Í¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¿Ê¤á¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
16Æü¡¢Åì¸æ»Ô¤Ç½»Âð¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Î¤¢¤È¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½»ÂðÁ´ÂÎ¤Ë¾å¤¬¤ë²Ð¤Î¼ê¡Ä¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
16Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢Åì¸æ»ÔÇªÄÅ¤ÎÉ´À¥Á±É§¤µ¤ó¤Î½»Âð¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï¿È¸µ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ð»ö¤Î¤¢¤È¤Î90Âå¤ÎÉ´À¥¤µ¤ó¤È80Âå¤ÎºÊ¡¦ÀÅ¹¾¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£