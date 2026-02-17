¡Ô¹âÃÎ¾ë µÍÌçÁ°¤Î¤·¤À¤ìÇß¤¬¸«º¢¡Õ2·î20Æü¤«¤é26Æü¤ÏÇß¥ÎÃÊ¤ØÈ´¤±¤ëµÍÌç¤ò³«Êü¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¾ë¤Ç¤Ï¥¦¥á¤Î²Ö¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤³¤í¤Ó¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¥¦¥á¤Î²Ö¡£
¹âÃÎ¾ë¤ÎÇß¥ÎÃÊ¤Ë¤ÏÌó150ËÜ¤Î¥¦¥á¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤éÇòÇß¤ä¹ÈÇß¤Î²Ö¤¬¾¯¤·¤º¤Äºé¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î26Æü¤Ë¤ÏÇß¥ÎÃÊ¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Ë5ÎØ¤¬²Ö¤ò¤Ä¤±¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¥¦¥á¤Î³«²Ö¤òÈ¯É½¡£
Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¯µîÇ¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¤³«²Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À2Ê¬¤«¤é3Ê¬ºé¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÍÌçÁ°¤Î¤·¤À¤ìÇß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡Ê¸«¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¹âÃÎ¾ë´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ç¤Ï2·î20Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇß¥ÎÃÊ¤ØÈ´¤±¤ëµÍÌç¤ò³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£