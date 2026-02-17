¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡É¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤ÎÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡£TVer/NHK ONE¤ÇÇÛ¿®Ãæ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È ¥Ú¥¢¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¡£¥Õ¥êー¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¤Î158.13ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿±éµ»¤¬TVer¤ÈNHK One¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï¡¢16Æü¤Î¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤Ç¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Î¼ºÇÔ¤¬¶Á¤5°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥êー¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×ÅÀ¿ô231.24ÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
TVer¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¶¥µ»Á´ÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢ÆÀÅÀ¤Î½Ö´Ö¡¢É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇÛ¿®Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È ¥Ú¥¢ ¥Õ¥êーÁ´ÂÎ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚTVer¡Û ¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë! ÎòÂåºÇ¹â158.13ÅÀ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢(¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¶¥µ»Á´ÊÔ)
ÇÛ¿®URL¡§https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/video/play/3d142e67cf3144ff9334024cb8ff256a/
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢ ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î±éµ»(¶¥µ»Á´ÂÎ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È)
ÇÛ¿®URL¡§https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/video/play/d91be8e09576479d8db6db88dd8d2029/
¡ÚÆÃÁª¡Û¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢ Êü¿´¡¦¹æµã¡¦¾Ð´é ¶â³ÎÄê¤Î½Ö´Ö
ÇÛ¿®URL¡§https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/video/play/5037a1d8820541089bd9c0968027eaa4/
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢ ¾Ð´é¤ÎÉ½¾´¼° ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢
ÇÛ¿®URL¡§https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/video/play/1de55e6227dc4ad2b33d253612805dc2/
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¨¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¡×¶â¥á¥À¥ë¤Î´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë
ÇÛ¿®URL¡§https://tver.jp/olympic/milanocortina2026/video/play/b101ef02fe7f4ab7ab1abb7e511e1672/
¡ÚNHK ONE¡Û ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È ¥Ú¥¢
ÇÛ¿®URL¡§https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-WLZ79LP4Y8/ep/WPPJJ94GGL