¡Ú¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡ÛÀÅ²¬¹©¶è ÀéÀÐ¥äー¥É¤Ç´Ä¶Ä´ºº¤ÎµòÅÀ»öÌ³½êÀ°È÷¤Ø¡¡¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤Ê¤É¤ËÃå¼ê
JRÅì³¤¤ÏÀÅ²¬¸©¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¥ê¥Ë¥¢ÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½àÈ÷¹©»ö¤Ë¡¢16ÆüÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16ÆüJRÅì³¤¤¬½àÈ÷¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÄÂå¤ÎÀéÀÐ¥äー¥É¤Ç¡¢¼ùÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤´Ä¶Ä´ºº¤ÎµòÅÀ»öÌ³½ê¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥äー¥ÉÀ°È÷¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¥È¥ó¥Í¥ëËÜÂÎ¹©»ö¤È¤ÏÊÌ¤Î½àÈ÷¹©»ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2·î13Æü¡¢¸©¤ÈJRÅì³¤¤Ï¸©¤Î¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥¢ÀÅ²¬¹©¶è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Â¦¤¬Ãå¹©¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿Âç°æÀî¤Î¡Ö¿åÌäÂê¡×¤ä´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É28¤ÎÂÐÏÃ¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á»Ä¤ëÂÐÏÃ¹àÌÜ¤Ï11¹àÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î¤Ë¤ÏÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤ò¤á¤°¤ë³ÎÇ§Ê¸½ñ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥Ë¥¢¤Î¹©»öÃå¹©¤Ë¸þ¤±µÄÏÀ¤âÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
