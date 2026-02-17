NHK¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç°¤µ×Íª¤µ¤óÆÃ½¸¡¡¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡¦¹¸¡ßÆü¸þºä46¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤ä¸µÊõÄÍ¡¦Îé¿¿¶×¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤Ê¤É
¡¡24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤Î²ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦°¤µ×Íª¤µ¤ó¤òÆÃ½¸¡£°¤µ×¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òµ®½Å±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿¼¤¤¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿²Î¼ê¤¿¤Á¤¬°¤µ×¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤äºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¤È¤ÎÃíÌÜ¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡¦¹¸¤Û¤«¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯É½¤«¤é50Ç¯¡¢²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ò¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¦¾åÌî¹ÌÊ¿¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¶¦±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼60Ç¯¤Î¿¹¿Ê°ì¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÈäÏª¤·¡¢°¤µ×¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¡ÖËÌ¤Îê¥¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª¤Ï¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¡¢´äºê¹¨Èþ¤Ï¡Ö»×½©´ü¡×¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¤ÈÀÄ»³¿·¤Ï¡Öµï¼ò²°¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£70Ç¯Âå¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¤Î¹¸¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¼ø¶È¡×¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸µÊõÄÍÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÅß¡£Ê¿¸¶°½¹á¤ÏÅß¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÀÀ¤¤¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹¿Ê°ì¡¢Æü¸þºä46¤ÎÏÃÂê¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¸å7¡§57¡Á8¡§42¡¡¡ãÁí¹ç¡ä
¡Ú¶ÊÌÜ¡Û
¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¥½¥×¥é¥Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¡§¾åÌî¹ÌÊ¿
¡ÖËÌ¤Îê¥¡×¿¹¿Ê°ì
¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
¡Ö»×½©´ü¡×´äºê¹¨Èþ
¡Öµï¼ò²°¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡¢ÀÄ»³¿·¡¡¢¨¸¶¶Ê¡§¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡õÌÚ¤Î¼Â¥Ê¥Ê
¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×Îé¿¿¶×¡¡¢¨¸¶¶Ê¡§ÂôÅÄ¸¦Æó
¡Ö¸Ä¿Í¼ø¶È¡×¹¸¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡Ë
¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¹¸¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡Ë¡¢Æü¸þºä46
¡ÖÀÀ¤¤¡×Ê¿¸¶°½¹á
¡ÖÌµ½þ¤Î°¦¡×¿¹¿Ê°ì
¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×Æü¸þºä46
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¤È¤ÎÃíÌÜ¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡¦¹¸¤Û¤«¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÈ¯É½¤«¤é50Ç¯¡¢²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ò¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¦¾åÌî¹ÌÊ¿¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¶¦±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼60Ç¯¤Î¿¹¿Ê°ì¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÈäÏª¤·¡¢°¤µ×¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¡ÖËÌ¤Îê¥¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸µÊõÄÍÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÅß¡£Ê¿¸¶°½¹á¤ÏÅß¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÀÀ¤¤¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹¿Ê°ì¡¢Æü¸þºä46¤ÎÏÃÂê¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¸å7¡§57¡Á8¡§42¡¡¡ãÁí¹ç¡ä
¡Ú¶ÊÌÜ¡Û
¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¥½¥×¥é¥Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¡§¾åÌî¹ÌÊ¿
¡ÖËÌ¤Îê¥¡×¿¹¿Ê°ì
¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
¡Ö»×½©´ü¡×´äºê¹¨Èþ
¡Öµï¼ò²°¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡¢ÀÄ»³¿·¡¡¢¨¸¶¶Ê¡§¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡õÌÚ¤Î¼Â¥Ê¥Ê
¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×Îé¿¿¶×¡¡¢¨¸¶¶Ê¡§ÂôÅÄ¸¦Æó
¡Ö¸Ä¿Í¼ø¶È¡×¹¸¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡Ë
¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¹¸¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡Ë¡¢Æü¸þºä46
¡ÖÀÀ¤¤¡×Ê¿¸¶°½¹á
¡ÖÌµ½þ¤Î°¦¡×¿¹¿Ê°ì
¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×Æü¸þºä46