¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè97²ó¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÂçÊª¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÁê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Âè97²ó¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤ë¤Û¤ÉÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¥È¥¤ÈÊì¡¦¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬²È»ö¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¼ê¤Þ¤êÍ·¤Ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤¬¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¡£µç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿2¿Í¤Ï¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²²ó¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï²È¤Î¶â¸Ë¤«¤éÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÂß¤·¤«¤é¤â¶â¤ò¼Ú¤ê¤ÆµÊÃãÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¹Ó¶â¶å½£ÃË¡Ê½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¡£»ÊÇ·²ð¤ÏÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡Ö²È¤Î¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÂß¤·¤Ç¤â¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¡×¤Èº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¹Ó¶â¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤Î¹Ó¶â¤ËÇ¤¤»¤ó¤·¤ã¤¤¡£¤¦¤Þ¡Á¤«ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤È¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤¦¤Þ¤«¶ñ¹ç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Þ¡Á¤«¶ñ¹ç¤Ë¤¢¤ó¤¿¤òÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤·¤¿¤ë¤±¤ó¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¡¡¹Ó¶â¤¬»ý¤Á¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡È¾®Æ¦Áê¾ì¡É¡£¡Ö¤ï¤·¤ÎÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¸¤¾®Æ¦¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£É¬¤ºÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢»ÊÇ·²ð¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤Ë¾è¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¾¾¹¾»þÂå¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÈË¿£¤Ë¤è¤ëÅêµ¡¤ÇÂç¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÊÖºÑ¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó´í¤¦¤¤Æ»¤Ø¿Ê¤à»Ñ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥µ¥®¤ÇÄ¨¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¼Ú¶âºî¤ë¡©¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬ÂçË½Íî¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
