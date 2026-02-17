¡Ú ÃæÂ¼Í³¿¿ ¡Û¡¡56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡LA¤Ç¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÁ´Á³56ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öIII ¾¯½÷Ç¦Ë¡Ä¡ÅÁ´ñ¡Ù¤Î¡ØÉ÷´Ö»°»ÐËå¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Í³¿¿¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
2·î16Æü¤Ë56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö2·î16Æü¡£56ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¡¢¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å²¿¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ä¤Ä¡£¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥¢ÀÊ¤ËºÂ¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ê¤òËË¤ËÅº¤¨¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÇò¤¤»®¤È¥Ê¥×¥¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ã¶À¤Ï¥·¥ã¥Ä¤Î¼ó¸µ¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¤È¼ê»æ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¤¤ÊÊÉ²è¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤ÈÄ¹¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#ÃæÂ¼Í³¿¿¡×¡Ö#yumanakamura¡×¡Ö#¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¡Ö#LA¡×¡Ö#³¤³°À¸³è¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ³¿¿¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍ³¿¿»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÍÍ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´Á³56ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÍ³¿¿¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÍ³¿¿¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¢ö♥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û