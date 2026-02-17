¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ø¡ªÊÆÊóÆ»¡¡24Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹WS¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï2015Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ24°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢17Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Ë14¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â24Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë2105Ëü¥É¥ë¡ÊÌó33²¯±ß¡Ë¤ÎÃ±Ç¯·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¡£¤¿¤À¡¢¥ì·³¤ò²ò¸Û¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòµ¨À®ÀÓ¤Ï26»î¹ç¤Ç10¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦93¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLBÄÌ»»¤Ï157»î¹ç¤Ç57¾¡29ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦52¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¼ÂÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£